Manchester United afasta Cristiano Ronaldo para o jogo com o Chelsea

Cristiano Ronaldo não estará nos convocados do Manchester United no próximo jogo dos red devils, sábado frente ao Chelsea, para a Premier League.

Numa curta comunicação, o United confirmou que o português não “fará parte da equipa do Manchester United” no próximo fim de semana e que “o resto da equipa está focada em preparar o jogo” com o Chelsea.

A decisão de castigar Cristiano segue-se aos acontecimentos do encontro com o Tottenham, em que o avançado deixou o banco ainda antes do final do encontro. De acordo com o “The Athletic”, Ronaldo, que voltou a não ser titular, não só abandonou o relvado mais cedo, como também o estádio, não tendo festejado a vitória com os colegas no balneário.

O site dedicado a desporto diz ainda que a decisão foi tomada pelo treinador Erik ten Hag, que tem todo o apoio do clube. Ronaldo deverá também treinar-se à parte. Ainda assim, o neerlandês continua a contar com o avançado no futuro.