Neymar foi ouvido em tribunal sobre a transferência para o Barcelona: “Assino tudo o que o meu pai me diz para assinar"

No segundo dia em que marcou presença no tribunal, foi a vez de Neymar ser ouvido. O jogador do Paris Saint-Germain e do Brasil garantiu que não participou nas negociações da transferência do Santos para o Barcelona, que chamou de “sonho de infância”, mas que assinou aquilo que o seu pai lhe disse para assinar.

Neymar está a ser julgado por fraude e corrupção, mas não é o único. No mesmo processo constam mais oito arguidos, incluindo os seus pais, representantes dos dois clubes, os antigos presidentes do Barcelona Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, e o antigo presidente do Santos Odílio Rodrigues. Todos eles negaram as acusações.

“Eu não participei nas negociações. O meu pai sempre se encarregou disso e sempre se encarregará. Assino tudo o que ele me diz para assinar”, disse o brasileiro. “Jogar pelo Barcelona foi sempre o meu sonho, um sonho de infância”.

Este caso teve origem nas alegações do fundo de investimentos brasileiro a quem pertenciam 40% dos direitos de Neymar quando este era jogador do Santos. A empresa DIS afirma ter ficado a perder com o negócio que foi avaliado por baixo. Os procuradores espanhóis pretendem agora que seja aplicada uma pena de dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros a Neymar.

Em causa estão ainda as alegações de que o Barcelona iniciou negociações em 2011 com o jogador, pagando-lhe 40 milhões de euros para assegurar que iria para o clube catalão quando o seu contrato com o Santos expirasse, em 2014. "A nossa intenção era preparar um plano de carreira para ele na Europa, que já tivéssemos estabelecido, pudesse aprender a língua, etc. E conhecendo o seu sonho de jogar pelo Barcelona, assinámos esse acordo prioritário com eles", disse o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, justificando este ponto.

Neymar e os seus pais tinham o direito de não testemunhar, mas decidiram fazê-lo, respondendo apenas a perguntas do procurador e dos seus advogados.

Quem também testemunhou esta terça-feira foi Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que confirmou, por chamada de vídeo, que tentou levar o jogador para a capital espanhola. Em 2011, fez-lhe uma proposta no valor de 45 milhões de euros e em 2013 voltou a tentar com 36 milhões de euros. Mas Neymar escolheu o Barcelona. “Neymar não veio para Madrid porque os jogadores vão para onde querem ir e ele queria ir a Barcelona”, disse Pérez.

O presidente do Real revelou ainda que não esteve envolvido em negociações com o Santos ou com o fundo de investimentos, mas garantiu que todas as propostas feitas são “transparentes e documentadas”. Os valores revelados deixam cair por terra a teoria de que existia uma proposta no valor de 60 milhões de euros da parte de Madrid.