Os adeptos do Real queriam “esmagar”, mas Ancelotti desvalorizou uma hipotética goleada ao Barça: “Isso é outro mundo. Eu só quero ganhar”

Em Madrid, os adeptos do Real recebiam o Barcelona com a hospitalidade da aranha para com a mosca. Seria igual na Catalunha. Os merengues adiantaram-se cedo no marcador e, nas bancadas nervosas, aguardava-se que o sonho de uma goleada fosse cumprido. Uma vingança pelas vitórias chorudas do Barça nos últimos anos. Não aconteceu. Mas o Real Madrid ganhou por 3-1.

Nas ruas, antes do jogo, falava-se em “fome de sangue”, conta o jornal “El Mundo”. Desde 2007/08 que os da casa não venciam o Barcelona por mais de dois golos. Mas será que para a exigência a que a rivalidade obriga, os três golos com um sofrido satisfariam os fãs madridistas? Ao intervalo, vinha das bancadas o grito: “É preciso esmagar”.

Carlo Ancelotti analisou a vitória com tranquilidade, sem se deixar contaminar pelos desejos exacerbados dos adeptos: “A equipa esteve bem em campo, com bola e sem ela, tínhamos confiança. (…) Estávamos confortáveis com o bloco baixo”. Sobre a possibilidade de ter havido uma goleada, o italiano foi claro: “É outro mundo para mim, outro futebol. Eu só quero ganhar”. Um dos milhares de adeptos presentes tinha outra visão, ao sair do estádio: “Era uma boa oportunidade para conseguir uma goleada”.

Com o resultado, o Real Madrid é líder da La Liga. No estádio, exibiu-se aos olhos do mundo um jogador que, depois da glória coletiva, terá a homenagem individual. Karim Benzema deverá receber esta segunda-feira a Bola de Ouro. Ao lado do indiscutível francês, cresce um novo aristocrata. “Valverde está no top 3 de jogadores no mundo inteiro, neste momento”, escreveu Toni Kroos no Twitter, enquanto o próprio Ancelotti considerou que o jogador de 24 anos tem “um talento espetacular”.

Luka Modric resumiu o encontro desta forma: “Sabíamos que chegaria um tempo no jogo em que iríamos sofrer porque eles trocam bem a bola e é nesse momento que temos de defender com rigor e sofrer. E fizemo-lo. Estivemos muito contundentes no ataque e estamos muito contentes com o jogo”.