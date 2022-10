Gary Lineker: “Seria ótimo se um ou dois jogadores se declarassem gay durante o Mundial”

O antigo internacional inglês Gary Lineker, que atualmente exerce funções de comentador desportivo na BBC, disse ao jornal “Daily Mirror” que “seria ótimo se um ou dois jogadores se declarassem gay durante o Mundial”. Nas declarações de Lineker estava implícito o facto de o país que recebe o torneio, o Catar, considerar a homossexualidade como crime.

“Seria fantástico. (…) Eu sei que alguns [jogadores da Premier League] estiveram muito próximos de se declararem. Conheço alguns deles, mas, logicamente, não me cabe a mim revelar quem são”, disse aquele que é considerado um dos melhores futebolistas ingleses de sempre.

Nesta fase, há dois nomes que se destacam entre os que se assumiram: Jake Daniels, do Blackpool, e Josh Cavallo, o australiano do Adelaide United. Questionado pelo tabloide sobre a razão para não haver mais futebolistas a declararem a sua homossexualidade, Gary Lineker respondeu: “Medo. Medo do desconhecido, imagino”. “Talvez estejam preocupados com o que os colegas de equipa possam pensar, apesar de provavelmente já o saberem. Parece-me de loucos que isto seja um problema”, completou o comentador.

“As pessoas dizem: ‘Sim, mas… e os adeptos?’ E eu digo: ‘Bem, os adeptos cantam de qualquer forma’. Vais ter sempre alguns idiotas. Mas é fácil para mim dizê-lo, porque não estou nessa posição”, afirmou Lineker, que confessou esperar que as atitudes de Daniels e Cavallo tivessem ajudado outros futebolistas a assumirem-se. “Eu tinha esperança, porque há tantos jogadores a terem de viver na mentira. Estou certo de que é muito difícil. Mas penso que o que vimos até agora é que a reação será incrivelmente positiva”.

O antigo jogador de Tottenham, Leicester ou Everton acrescenta que ser gay pode ser uma mais-valia para a carreira dos jogadores. “Se eu fosse agente de um grande futebolista, se eu soubesse que um dos meus jogadores era gay, (…) eu diria: ‘Sê o primeiro grande jogador. Quero dizer, como agente, pensando em termos de promoção e coisas do género, vais ser enorme’”, opinou Lineker.

Sobre a cobertura que a BBC vai fazer do Campeonato do Mundo, Lineker tem a certeza de que haverá referência aos anfitriões enquanto nação, incluindo os casos de desrespeito pelos direitos humanos, nomeadamente pelos trabalhadores migrantes que ajudaram a erguer os estádios. “Tenho a certeza de que o faremos logo na primeira noite. Obviamente, não vamos fazê-lo sempre que houver jogos, mas naturalmente que falaremos disso abertamente”, garantiu o comentador.