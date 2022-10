Mundial 2022. Adeptos mexicanos aconselhados a não levarem máscaras de luta livre para o Catar

Mais uma limitação para os adeptos no Mundial. O governo mexicano aconselhou os adeptos que pretendam ir ao Catar ver a sua seleção jogar a não usarem as famosas máscaras coloridas de lucha libre nos estádios, devido às regras rigorosas do país árabe, onde até o álcool será apenas servido em áreas específicas. Segundo a agência Reuters, o ministério dos Negócios Estrangeiros repetiu as orientações dadas pela comissão organizadora do torneio.

Alfonso Zegbe, do MNE mexicano, reiterou, aos microfones da ESPN, as indicações recebidas: “A última atualização da Comissão Organizadora é que as máscaras [de luta livre] não serão autorizadas”. “É importante estarmos coordenados com eles, dizer-lhes que esta é uma tradição mexicana, e é possível que eles não digam nada ou então ‘por favor, tirem as máscaras’. Daí recomendarmos que não as usem”, explicou Zegbe.

O comité organizador do Mundial terá informado a agência noticiosa de que esse tipo de políticas não está a ser imposto. No entanto, os responsáveis pelo torneio admitiram: “Máscaras que tapem o rosto, como as famosas máscaras mexicanas de luta livre, terão obviamente de ser removidas por questões de segurança, à entrada do estádio”.

“Isto não é diferente de pedir que uma máscara cirúrgica seja baixada a pedido da segurança, algo que todos já testemunhámos e experienciámos devido à covid-19”, prosseguiu o porta-voz da organização num email em resposta à Reuters. “Não há uma política posta em prática ou comunicada a dizer que os adeptos não serão autorizados a usar essas máscaras em qualquer dos estádios do Mundial do Catar ou em qualquer outro local deste país”, prossegue o comunicado.

De acordo com a FIFA, é esperado que o México tenha um dos maiores contingentes de adeptos do Campeonato do Mundo. A Comissão Organizadora diz: “Estamos ansiosos por receber tantos adeptos mexicanos quanto possível no próximo mês”.

As máscaras de lucha libre são já um clássico entre os apoiantes mexicanos, fazendo habitualmente parte da paisagem nas bancadas de eventos desportivos internacionais de renome, como o Mundial ou os Jogos Olímpicos. Entre as mais famosas, estão as réplicas das máscaras de El Santo ou do Blue Demon.