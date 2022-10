Cristiano Ronaldo leva os treinos muito a sério, mas o descanso também. A sua nova celebração que o diga

No último domingo, Cristiano Ronaldo marcou o seu golo número 700 por clubes, sendo que é apenas o segundo jogador a conseguir fazê-lo, depois de Josef Bican. Ver o português chegar a mais um número histórico já não surpreende ninguém, o que realmente deixou os adeptos espantados foi a alteração no festejo do golo. Quando todos esperavam o grito característico do jogador, Ronaldo dormiu.

O Manchester United revelou agora o verdadeiro significado da nova celebração. Trata-se de uma piada interna entre o português e os seus colegas de equipa. Os hábitos de Ronaldo para que esteja sempre na melhor forma possível não passaram despercebidos no balneário da equipa, que percebeu que o jogador dorme várias vezes ao dia. Ou seja, o trabalho de campo e no ginásio são importantes, mas descansar também está muito presente na rotina de CR7.

A celebração do golo contra o Everton foi, então, a posição em que o jogador dorme sempre que viaja no autocarro do United. Ronaldo começou o jogo em questão no banco, algo que tem acontecido bastante esta época, mas quando entrou para o lugar do lesionado Anthony Martial ao minuto 29 não desperdiçou a oportunidade. Quinze minutos depois marcou o golo da vitória da equipa de Manchester por 2-1.

Erik ten Hag e Frank Lampard, treinadores do United e do Everton, respetivamente, mostraram os dois admiração pelo feito do português.

"É extraordinário, um dos maiores jogadores que agraciou o jogo numa época em que o tivemos a ele e a Messi", disse Lampard. "A comparação não importa, ambos são jogadores incríveis na história do futebol. Os números que eles acumularam são números anormais que se tornaram normais. Quando ele estava no 699, eu queria que ele marcasse na Liga Europa na outra noite".

O treinador do United acrescentou: "É realmente impressionante, quando se marcam 700 golos, é um enorme desempenho. Estou feliz por ele, felicito-o, e também estou feliz por ser o seu primeiro golo esta época na Premier League. Ele teve de esperar por ele e tenho a certeza de que haverá mais golos".