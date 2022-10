Guardiola desmente cláusula de rescisão “especial” para o Real Madrid contratar Haaland, o iminente batedor de recordes

Têm surgido rumores na imprensa espanhola acerca de uma possível saída de Erling Haaland, jovem avançado do Manchester City, para o Real Madrid, em 2024. Pep Guardiola apressou-se a negar que haja uma cláusula de rescisão “especial” no contrato do norueguês, ao contrário do que se tem dito em Espanha. “O que é importante é que ele se tenha ambientado, esteja feliz e seja incrivelmente amado por todos”, disse o catalão.

Nos jornais espanhóis tem sido anunciado, inclusive, que essa cláusula seria mais baixa para o Real Madrid do que para outros clubes, se batida dentro de dois anos. O clube inglês rejeitou todos esses rumores. “Não é verdade. Ele não tem uma cláusula de rescisão para o Real Madrid ou para qualquer outro clube. (…) As pessoas falam, não podemos controlá-lo. Temos de nos preocupar sempre com aquilo que podemos controlar”, afirmou Guardiola, que acrescentou, no entanto: “Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro”.

Independentemente da existência ou inexistência de cláusulas no seu contrato, Haaland continua a quebrar quaisquer teorias que pudesse haver sobre eventuais dificuldades de adaptação a Inglaterra. Depois do hat-trick aos grandes rivais do Manchester United, o norueguês somou mais dois golos à impressionante conta pessoal, frente ao Copenhaga, na Liga dos Campeões, que o City venceu por 5-0.

O início mais lento na liga inglesa deu a ideia de que poderia levar algum tempo a adaptar-se. Guardiola chegou a vir a público defender a contratação: “É bom para ele ver a realidade num novo país e numa nova liga, mas ele esteve lá [no jogo do Community Shield, a Supertaça de Inglaterra]. Não marcou. Tem uma qualidade incrível e vai fazê-lo”.

Entretanto, o internacional norueguês, de apenas 22 anos, parece ter pegado de estaca e vai somando recordes. Por exemplo, Haaland obliterou a marca de Michael Owen em relação ao número de jogos necessários para marcar três hat-tricks. O antigo jogador do Liverpool estreou-se na Premier League em maio de 1997 e marcou o primeiro trio de golos ao 28.º jogo. Ao 48.º, conseguiu o terceiro hat-trick. Os 18 meses de Owen transformaram-se em oito semanas para Haaland.

Simon Stacpoole/Offside

O jornal “The Guardian” lembra que, se continuar ao ritmo atual – impressionantes 1,75 golos por jogo – o escandinavo vai marcar 66 golos esta época, quase o dobro do recorde atual, de 34 golos, detido por Andy Cole, em 1993-94, e Alan Shearer, na época seguinte. Se Haaland continuar a marcar hat-tricks a este ritmo, irá bater Agüero, que acumulou 12 na Premier League.

Com os três golos marcados ao Manchester United, na última jornada, o norueguês acumulou 14 tentos nos oito primeiros jogos na Premier League, incluindo os três hat-tricks em jogos consecutivos em casa. Haaland distancia-se de um grupo histórico de antigos jogadores que conseguiram marcar hat-tricks em duas partidas consecutivas: Les Ferdinand, Wayne Rooney, Didier Drogba ou Ian Wright, entre outros.

Neste momento, o jogador do Manchester City já vê outro recorde ao fundo do túnel. Alan Shearer marcou três hat-tricks pelo Blackburn Rovers, em 1995-96. Haaland já vai em mais de metade e ainda faltam 31 jogos para terminar a época. Lembre-se que, quando muito dos colegas e adversários estiverem no Catar, a disputar o Mundial, o norueguês vai poder estar a descansar.

O pai de Erling, Alf-Inge, jogou mais de 10 anos em Inglaterra a partir do início da década de 90. Também ele vestiu a camisola do Manchester City. No entanto, nas 181 aparições, Alf-Inge marcou apenas 18 golos. O filho está a quatro da marca do progenitor.

Desde a chegada ao Liverpool, Darwin Núñez não escapou às comparações com o goleador norueguês. Ambos marcaram na estreia. No entanto, a partir daí, as histórias são muito diferentes. Darwin tem jogado pouco, acumulando tantos cartões vermelhos como golos. O ex-Benfica não consegue acompanhar Haaland, mas isso podem dizer todos os outros avançados da Premier League e além-mar.