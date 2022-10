Gian Piero Ventrone, preparador físico do Tottenham conhecido como “o fuzileiro”, morre aos 61 anos

Gian Piero Ventrone, o preparador físico do Tottenham que fez com que Harry Kane terminasse uma sessão de treinos a vomitar, morreu aos 61 anos. O natural de Nápoles chegou ao clube inglês em 2022, mas logo provocou uma revolução, fazendo jus à alcunha “o fuzileiro”. Ventrone tinha leucemia.

Os spurs anunciaram-se “devastados” com a morte do técnico. “Amoroso fora do relvado e exigente nele, Gian Piero depressa se tornou uma figura altamente popular com os jogadores e a equipa técnica. A sua falta vai ser sentida por todos no clube”, disse o Tottenham em comunicado emitido esta quinta-feira.

Ventrone criou uma relação forte com todos os elementos do plantel, mas houve um que se destacou pela amizade que nutria pelo italiano: Son Heung-min. O coreano falou da forma como se tinha tornado próximo do preparador físico, ainda antes de este falecer: “Tenho uma relação muito boa com o Gian Piero. O inglês dele não é perfeito, por vezes ele chega com o telefone a traduzir de italiano para inglês. (…) Mesmo em termos de vida, ele dá-me muitos conselhos, estou muito grato”.

O italiano tinha chegado em novembro do ano passado como elemento da equipa técnica de Antonio Conte. Era dele o mérito de alterar radicalmente a forma física dos jogadores. O seu momento mais famoso no clube aconteceu durante a pré-época, em Seul, quando obrigou o plantel a treinar debaixo de 30 graus. Muitos caíram no relvado e Harry Kane foi visto a vomitar.

Entretanto, Conte cancelou a conferência de imprensa de quinta-feira à tarde como forma de respeito. Ventrone era seu conhecido havia muitos anos, já tinha inclusive trabalhado com ele como jogador, na Juventus. Foi Marcello Lippi, então técnico da Juve, quem trouxe o napolitano para a ribalta. O preparador físico acabaria por ser fundamental na conquista da Liga dos Campeões de 1996.

A Juventus descreveu Ventrone como “um dos nomes históricos do clube no virar do século”, descrevendo como “utilizava métodos inovadores na preparação física, inspirados por critérios modernos, que mostraram o caminho em Itália e no estrangeiro”. O clube de Turim acrescentou: “Lembraremos sempre a sua atenção ao detalhe, a filosofia de trabalho e talvez o maior talento: a compreensão de que o futebol e especialmente os componentes fundamentais do trabalho físico e atlético estavam a entrar numa nova era. (…) Adeus, Gian Piero”.