Carlos Carvalhal já não é treinador do Al-Whada

Feitas duas épocas no clube minhoto, o treinador, de 56 anos, partiu para a segunda aventura no Médio Oriente: vai orientar o Al Wahda, onde jogam os portugueses Fábio Martins, Adrien Silva e Rúben Canedo. Entre 2013 e 2015, Carlos Carvalhal já tinha sido coordenador técnico do Al Ahli, no mesmo país