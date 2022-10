Tragédia na Indonésia: FIFA fala em “dia negro” e em “estado de choque” no mundo do futebol. FPF decreta minuto de silêncio

O dérbi regional entre o Arema FC e o Persebaya Surabaya, na Indonésia, terminou com vitória visitante por 3-2, na primeira vez em mais de 20 anos que o Arema perdeu contra o rival da ilha de Java. Após a partida, apoiantes da equipa da casa entraram em campo, começando uma série de distúrbios que levou a uma debandada.

Segundo as autoridades, já morreram pelo menos 174 pessoas na sequência dos incidentes ocorridos depois do apito final. Segundo o chefe das autoridades de saúde de Malang, Wiyanto Wijoyo, as vítimas deveram-se ao “caos, sobrelotação, sufoco e atropelo”. Algumas pessoas morreram de asfixia, enquanto outras foram esmagadas até à morte.

Depois de os incidentes terem começado, gás lacrimogéneo foi lançado para as bancadas, semeando o pânico. A prática é proibida pela FIFA e, segundo a “Sky News”, a entidade máxima do futebol global já está a investigar o sucedido.

A Indonésia vai acolher o Mundial sub-20 de 2023. O torneio decorrerá entre 20 de maio e 11 de junho de 2023.





Gianni Infantino, presidente da FIFA, já reagiu à tragédia. O dirigente, num comunicado, menciona que é um “dia negro” para “todos os envolvidos” e uma “tragédia além da compreensão”. “O mundo do futebol está em choque”, sublinha Infantino.

Já a Federação Portuguesa de Futebol decretou um minuto de silêncio em “memória das vítimas da tragédia ocorrida”, o qual será cumprido em todo os jogos de competições organizadas pela FPF.

Fernando Gomes, presidente da entidade citado em comunicado, diz ter sido “com enorme estupefação e um sentimento de profunda dor, mas também de revolta”, que teve “conhecimento dos acontecimentos de proporções trágicas ocorridos num estádio na Indonésia”. “Um estádio de futebol deve ser palco de festa e alegria e nunca de violência e morte”, lê-se na nota publicada pela Federação.





Em Espanha, também a Federação e a La Liga decretaram um minuto de silêncio. Clubes como o FC Porto, Liverpool ou Barcelona já publicaram mensagens de condolências.