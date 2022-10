Cristiano Ronaldo não saiu do banco no dérbi de Manchester. Porquê? “Por respeito pela sua grande carreira”, diz Ten Hag

O duelo entre Manchester City e Manchester United teve como grandes protagonistas Phil Foden e Erling Braut Haaland, cada um deles autor de três golos. No 6-3 com que a equipa de Pep Guardiola derrotou os homens de Erik Ten Hag, outra das imagens marcantes esteve no banco dos visitantes, onde Cristiano Ronaldo esteve sentado durante toda a partida.

O avançado português já havia sido titular nas últimas quatro partidas do United na Premier League, nas quais os red devils haviam batido Liverpool, Southampton, Leicester e Arsenal. No entanto, em todos esses compromissos Cristiano tinha sido suplente utilizado, algo que não sucedeu no Etihad.

No final da partida, o treinador neerlandês do United justificou a decisão com base no percurso de Cristiano Ronaldo. “Não o coloquei por respeito ao Cristiano e pela sua grande carreira”, explicou Ten Hag.

Depois de um verão atribulado, no qual não fez pré-temporada e só se apresentou mais tarde aos trabalhos, o capitão da seleção nacional tem tido um começo de época de pouco protagonismo dentro dos relvados. Pelo Manchester United, só foi titular três vezes: uma na Premier League, na goleada (4-0) sofrida no terreno do Brentford, e duas na Liga Europa, frente a Real Sociedad e Sheriff Tiraspol. Neste embate marcou, de penálti, o único golo que tem em 2022/23.

Pela seleção, Ronaldo fez os 90 minutos diante de República Checa e Suíça, não marcando em nenhum dos duelos. Entre Portugal e Manchester United, CR7 tem 558 minutos e um golo nesta temporada.