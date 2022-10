Sem Mourinho no banco, Roma foi a Milão agravar a crise do Inter

As últimas semanas da Roma foram irregulares, misturando boas atuações com desaires como a goleada (4-0) sofrida contra a Udinese ou a derrota (1-0) contra a Atalanta. Mas, no regresso da Série A depois da pausa para as seleções, a equipa de José Mourinho conseguiu um dos melhores resultados da temporada.

Em Milão, a Roma venceu, por 2-1, o Inter. Com Rui Patrício na baliza, o triunfo foi obtido sem o técnico português no banco, já que Mourinho se encontra a cumprir castigo depois de ter sido expulso na jornada passada.

A equipa da casa até começou melhor, com um golo anulado por fora de jogo de Dzeko logo aos 10'. Aos 30', Dimarco confirmou a superioridade do Inter apontando o 1-0. Mas aos 39', num lance de ataque rápido, Spinazzola conduziu a bola pela esquerda e serviu Dybala. O argentino rematou para o 1-1, no seu quinto golo nos derradeiros seis encontros.

No segundo tempo, o Inter voltou a entrar melhor. Çalhanoğlu, num grande livre, acertou com a bola na barra da baliza de Rui Patrício.

Mas aos 75' chegaria o golo da vitória da Roma. Pellegrini colocou um livre na cabeça de Smalling, que deu os três pontos aos visitantes.

Com esta vitória, a Roma sobe ao quarto lugar, com 16 pontos, menos quatro que o líder Nápoles — que continua com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia em grande. Já o Inter ampliou a sua crise. A equipa de Milão perdeu cinco dos últimos oito jogos, estando em sétimo, a oito pontos da liderança. A pressão sobre o técnico Simone Inzaghi é cada vez maior.