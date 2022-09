Thomas Tuchel vítima do pós-Brexit: recentemente despedido pelo Chelsea, alemão pode ser deportado do Reino Unido

O ex-treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, vive um momento delicado em Inglaterra. Desempregado, dependente da exigente legislação pós-Brexit, o alemão continua a viver na casa perto do centro de treinos do antigo clube e, diz o “Telegraph”, as filhas têm continuado a frequentar a escola, em Surrey.

O técnico aguarda por novidades no que diz respeito à autorização de permanecer no Reino Unido. Demitido a 7 de setembro, o germânico parece ter vontade de continuar em Inglaterra durante mais algum tempo. O “Telegraph” diz que Tuchel foi visto na companhia das filhas em Londres, a semana passada.

Thomas Tuchel chegou a Inglaterra com um visto de trabalho pós-Brexit. De acordo com o jornal, julga-se que o antigo responsável técnico do PSG e Chelsea terá cerca de 90 dias – a contar do despedimento – para partir, mas essa informação ainda não foi confirmada pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

Um representante do alemão disse ao “Telegraph”: “Iremos atuar de acordo com as regras do Reino Unido e adaptar-nos aos planos futuros. Ainda não foram tomadas decisões finais”. O técnico costuma apreciar algum tempo entre empregos, apesar de ter chegado ao Chelsea pouco depois de ser despedido pelo PSG. Antes disso, Tuchel ficou um ano em Dortmund, depois de deixar o Borussia, e o mesmo aconteceu após deixar o Mainz. Em ambos os casos, não havia restrições, uma vez que o alemão estava no seu país (e no Espaço Schengen).

Neste momento, e de acordo com a imprensa britânica, Tuchel até pretende arranjar trabalho depressa e é falado como próximo treinador do Bayern de Munique. Lembre-se que, quatro meses após ingressar no Chelsea, Thomas Tuchel , que apanhou a transição entre Roman Abramovich e os atuais donos dos blues, venceu a Liga dos Campeões pelo clube londrino. São conhecidos os seus elogios à Premier League, que nunca conseguiu vencer, daí a possível vontade de permanecer em Inglaterra.