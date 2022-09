São Marino continua sem conseguir ganhar um jogo: 18 anos depois da última vitória, um nulo frente às ilhas Seicheles

A seleção nacional de São Marino quebrou uma série de 18 derrotas consecutivas. No entanto, os jogadores que representam o pequeno enclave vizinho de Itália terão ficado com um sabor agridoce na boca, uma vez que, sendo favoritos, algo que é raro, não conseguiram ir além de um 0-0 com as Ilhas Seicheles, companheiras dos europeus nas profundezas do ranking FIFA.

Tratou-se de um encontro entre uma república minúscula, com uma população de 33 mil habitantes, e o país mais pequeno de África, mas que, apesar de tudo, tem três vezes mais pessoas do que os seus anfitriões. O futebol de ambos os países reflete a fraca representatividade em termos geopolíticos.

Esclarece a agência Reuters que São Marino é a equipa com menos pontos das 211 que compõem a tabela da FIFA. A seleção não ganha há 18 anos e prepara-se para defrontar a Estónia, na segunda-feira, e assim despedir-se da fase de grupos da Liga das Nações. Mesmo jogando em casa, não se espera grande oposição por parte dos rapazes do enclave.

Na verdade, o único sucesso de São Marino em 193 jogos internacionais aconteceu num amigável frente a outro micro-país europeu, o Liechtenstein, em 2004. Depois disso, passaram-se 124 jogos, incluindo o embate desta quarta-feira. Diga-se que o jogo esteve para não acontecer devido a problemas logísticos das Seicheles para chegar à Europa.

Já em 2022, São Marino tinha defrontado e perdido contra Cabo Verde, com o país lusófono a ser o primeiro adversário não-europeu a pisar o pequeno território rodeado por províncias italianas. O segundo jogo com equipas africanas aconteceu agora, com as Seicheles.

Quanto às ilhas conhecidas pela beleza natural, ocupam o 198º lugar no ranking FIFA e não venceram os últimos 45 jogos internacionais. A última vitória aconteceu em 2016, ano em que derrotaram o Lesoto, numa qualificação para a Taça das Nações Africanas.