Violência nos estádios levam Eric Dier a preferir que a sua família não vá aos jogos fora de casa: “É uma loucura, não é?"

Os conflitos nos estádios de futebol têm marcado a atualidade desportiva e os próprios jogadores começam a mostrar preocupação. Eric Dier, jogador do Tottenham formado no Sporting, afirmou que se sente "demasiado desconfortável" em levar a sua família a assistir a jogos fora de casa, uma vez que acredita que o comportamento dos adeptos no futebol é um "problema sério".

O jogador inglês já esteve envolvido em confrontos com um adepto, em março de 2020, por causa de um incidente nas bancadas com a sua família. Na altura ficou impedido de jogar durante quatro jogos e recebeu uma multa no valor de 40 mil libras. O seu irmão também já teve que lidar com este problema, ao ser alvo de abusos no empate por 2-2 entre o Tottenham e o Chelsea no mês passado.

"[O comportamento dos adeptos] piorou definitivamente. Para mim, é um problema grave. Tive alguns familiares e amigos no jogo fora com o Chelsea e eles tiveram problemas. Queria sublinhar que eram ambos os conjuntos de adeptos, não estou a dizer que são adeptos do Chelsea ou do Tottenham, são adeptos de futebol em geral", disse o jogador, citado pela BBC.

Dier, que foi convocado este mês para os jogos da Liga das Nações da Inglaterra, confessa agora que se conseguiu rir das piadas dos adeptos após o incidente de 2020, altura em que subiu às bancadas depois de um adepto ter discutido com o seu irmão.

"Jogámos com o Burnley depois de eu ter ido às bancadas e os adeptos estavam a cantar uma canção sobre o meu irmão e eu gosto desse tipo de coisas, acho isso bastante engraçado", disse Dier. "Mas há algumas coisas que acho muito estranhas. Não é agradável. A minha família nunca iria a um jogo fora hoje em dia por causa disso. E é uma pena que eu me sinta demasiado desconfortável para eles irem a jogos fora”.

E o problema não é de agora: “Tem sido assim há anos. A minha mãe não tem ido a nenhum jogo fora de casa. Ela adorava, mas eu ia ficar preocupado. Isso é uma loucura, não é?"