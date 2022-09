A reinvenção do walkie-talkie por Luis Enrique. O selecionador espanhol vai comunicar assim com os jogadores: “Espero não gritar muito”

Luis Enrique, selecionador espanhol, reinventou o walkie-talkie dando-lhe o mesmo uso – comunicar – mas num contexto futebolístico. Nos treinos, os jogadores levam um dispositivo no colete que lhes permite ouvir as ordens do treinador.

Num vídeo que a Real Federação Espanhola de Futebol colocou nas redes sociais, pode ouvir-se Luis Enrique a repreender os centrais espanhóis por não fazerem circular a bola o suficiente. Em termos de tecnologia aplicada ao jogo, o selecionador espanhol é conhecido por gostar de inovar. Com o dispositivo transportado pelos atletas, Enrique não tem apenas acesso a dados físicos sobre a sessão de treinos, como pode comunicar de forma mais fácil com os seus selecionados.

As instruções mais variadas saem da boca de Luis Enrique diretamente para o walkie-talkie e chegam mais depressa aos ouvidos dos jogadores. No ginásio, de acordo com o jornal “El Mundo”, o antigo jogador de Real Madrid e Barcelona explicou o procedimento aos seus pupilos: “Vão ouvir a voz do míster. Espero não gritar muito porque não estou habituado a falar baixo com gente que está longe”.

A voz rouca de Luis Enrique poderá assim ser poupada. “[Serve] para vos dar ordens e fazer possíveis correções, assim não esforço a garganta. Espero que (…) vos possa ser útil. Podem ouvir, não têm de fazer nada”, comunicou aos internacionais ao seu serviço o técnico espanhol, no seu estilo caraterístico.