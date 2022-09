Rússia impedida de participar na fase de qualificação para o Euro 2024

A seleção da Rússia, país que tem sido sucessivamente banido de eventos desportivos internacionais devido à invasão à Ucrânia, ficará fora do sorteio para a fase de qualificação do Europeu Alemanha 2024, anunciou esta terça-feira a Federação de Futebol Russa, numa informação também confirmada pela UEFA, depois da reunião do seu comité executivo, na Croácia.

“A seleção russa não vai participar no sorteio da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que se vai realizar em 9 de outubro em Frankfurt”, lê-se em comunicado.

Os dirigentes russos justificam o facto com “a decisão da UEFA, em fevereiro, de suspender a participação das seleções nacionais e clubes russos das competições que organiza”.