Nos últimos 10 anos, o Manchester United pagou mais 238 milhões de euros do que devia em transferências de jogadores

Valores inflacionados são algo com que todas as pessoas têm que lidar hoje em dia, mas no futebol parece ser a regra desde há muito tempo. O observatório do futebol CIES avaliou as operações de transferências realizadas pelos atuais clubes das cinco maiores ligas - Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha - desde julho de 2012. Através da comparação entre os valores dos jogadores antes da transferência e o preço efetivamente pago, foi possível fazer a lista dos clubes com a inflação mais elevada.

Neste campeonato, o Manchester United foi campeão.

O clube inglês foi o que mais fez para inflacionar as taxas de transferência dos jogadores na última década. Segundo o CIES, o investimento total do United para as 33 transferências avaliadas no estudo foi superior em 238 milhões de euros ao valor estimado dos jogadores em causa: 1,59 contra 1,36 mil milhões de euros (+18%).

Já foram várias as vezes em que o clube de Manchester foi criticado pelos valores que pagou por determinados jogadores, como é o caso dos 87 milhões de euros por Harry Maguire ou os €55 milhões por Aaron Wan-Bissaka, em 2019. O segundo jogou apenas quatro minutos ao serviço da equipa comandada por Erik ten Hag esta época, enquanto Maguire, capitão do United, perdeu o seu lugar de titular na equipa com o novo treinador.

O mercado de transferência deste verão é, aliás, um outro exemplo destes valores elevados. A despesa de 258 milhões de euros do United em seis novas contratações foi a maior de sempre. Depois de verem a proposta inicial de 60 milhões de euros por Antony recusada pelo Ajax, o valor final chegou aos 100 milhões de euros. Isto um mês depois de pagarem 65 milhões de euros para assinar com Lisandro Martinez, quase 22 milhões de euros a mais do que a proposta de abertura.

A Juventus e o Paris Saint-Germain foram citados no estudo como os dois culpados seguintes pelo pagamento excessivo em passes de jogadores, estimando-se que o clube italiano tenha pago 234 milhões de euros acima do valor dos jogadores na última década e os campeões franceses 162 milhões de euros a mais.

Na liga espanhola, foi o Real Madrid quem ficou com o primeiro lugar, investindo mais 148 milhões de euros do que o estimado inicialmente. Olhando para a tabela geral, surge na quinta posição.

Por fim, a Bundesliga, que só começa a aparecer do 10.º lugar para baixo. Com um valor de mais 77 milhões de euros, o Borussia Dortmund é o primeiro clube alemão da lista.

O estudo realça ainda que o Wolverhampton, Tottenham e Brighton foram os únicos três clubes da Premier League que conseguiram investir menos dinheiro do que o esperado para concluir os acordos de transferência. O CIES considera que esta informação é a confirmação do papel chave que a Premier League tem desempenhado no "aumento da inflação no mercado de transferências".