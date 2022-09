Jogadores e membros do staff do Manchester United sofreram intoxicação alimentar depois de jogo para a Liga Europa na Moldávia

Pelo menos 12 elementos – por identificar – da equipa do Manchester United sofreram uma intoxicação alimentar na Moldávia, após o jogo em que derrotaram o Sheriff Tiraspol por 2-0. De acordo com a imprensa britânica, os futebolistas – bem como alguns elementos da equipa técnica – afetados já fizeram a viagem de regresso a Manchester, na quinta-feira, com alguns sintomas inconclusivos.

De acordo com o jornal “The Sun”, os elementos do clube vermelho e branco começaram a sentir verdadeiramente os efeitos da intoxicação no dia seguinte. O Manchester United já anunciou que está a investigar o caso, nomeadamente para perceber se o incidente ocorreu antes ou depois do embarque no avião privado que os levou de volta para o Noroeste inglês.

Na sexta-feira, pelo menos cinco jogadores faltaram ao treino por causa do problema de saúde, mas a maioria já se treinou no dia seguinte. No entanto, alguns elementos presentes na sexta, foram obrigados a ausentar-se no sábado, pelos mesmos motivos. O jornal inglês diz que não há registo de ausências nas respetivas seleções dos internacionais afetados e que estavam convocados para os jogos dos seus países.

Foram levantadas suspeitas de que o problema sanitário poderia ter provocado baixas de peso no caso de o jogo frente aos velhos rivais do Leeds, este fim de semana, ter acontecido. Lembre-se que Inglaterra vive um período de luto pela morte da rainha Isabel II e o futebol não escapou à paragem nacional.