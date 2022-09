Fábio Vieira: o “assassino silencioso” com “cara de bebé” impressionou Inglaterra na estreia a titular na Premier League

Fábio Vieira, antigo jogador do FC Porto, está a tornar-se o novo caso sério entre os futebolistas portugueses que atuam na Premier League. No caso de Vieira, a desconfiança inicial prendia-se, acima de tudo, com a figura franzina, mas o “Telegraph”, que lhe chama “cara de bebé” desfaz as dúvidas depois de uma grande exibição do português do Arsenal frente ao Brentford, num dos inúmeros dérbis londrinos.

Para o jornal inglês, Vieira mostrou ser o “assassino silencioso” dos gunners, que “anunciou a sua chegada”. O jogador tem 22 anos, mas o “Telegraph” compara-o, fisicamente, a um outro convocado para a partida frente ao Brentford, de 15 anos. Com humor, é dito que apenas a barba de Fábio mostra que é mais velho, com a sua falta de “presença física”, sendo baixo e pouco musculado, o que faz do criativo um dos jogadores de aparência mais leve da Premier League.

O resultado da presença de Vieira em campo – nome querido para o Arsenal, depois da lenda Patrick Vieira, cuja canção entoada pelos adeptos foi alterada e pertence agora ao português – terá surpreendido os fãs. O primeiro esclarecimento de Fábio terá acontecido na primeira parte naquela que foi a sua estreia a titular na Premier League, no lugar de Odegaard, com o médio a tratar a bola com velocidade e precisão. Na segunda parte, Vieira sublinhou ainda mais a sua presença em campo, num remate que misturou força e graciosidade e resultou em golo, na vitória por 3-0 da equipa do norte de Londres.

Mikel Arteta, o basco que treina o Arsenal, onde também jogou, já tinha avisado que a atração fora instantânea. “Vocês vão ver muito mais dele nas próximas semanas e tenho a certeza de que vão gostar”, tinha avisado o técnico no início do mês de setembro. A partir do momento em que viu Vieira a jogar pelos dragões, Arteta soube que o queria, sublinha o “Telegraph”

O colega de equipa do português, Gabriel Martinelli, não ficou tão surpreendido com o golo como os adeptos nas bancadas: “Ele tem treinado aquele remate todos os dias. Não foi sorte”. O brasileiro fez questão de acrescentar: “Ele é uma excelente pessoa. Todos o adoram”.

Para o jornal britânico, o golo marcado ao Brentford explica os 30 milhões de libras (€35 milhões) pagos pelo Arsenal ao FC Porto. Odegaard, ao voltar da lesão, deverá continuar a ser a primeira escolha de Arteta para a posição, mas Vieira terá ainda muito para dar ao clube londrino este ano, opina o diário.

A vontade do técnico basco é ter uma equipa dominadora, que saiba conservar a bola. Vieira pode vir a ser uma chave importante neste sistema. “Conhecemos o seu talento, as razões para o contratarmos e o que pode acrescentar à equipa. Fazê-lo frente ao Brentford [equipa reconhecidamente física] (…) é outra história. Mostrou mais uma vez as suas qualidades e o seu caráter”, disse Arteta, acrescentando: “É um jogador criativo. Precisa de jogar com o instinto. Precisamos de criar o máximo de cenários possível para ele, para pôr o seu talento ao serviço da equipa. (….) A forma como ele enfrentou a parte feia do jogo impressionou-me verdadeiramente”.