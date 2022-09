Irmão de Pogba foi detido e acusado, formalmente, de tentar extorquir €13 milhões ao campeão do mundo

Auferir balúrdios é regalia que uma minoria futebolistas desfrutam, os que são escarrapachados nos grandes planos das televisões em jogos decisivos de Liga dos Campeões, Europeus e Mundiais ano após ano fazem muita gente tomar o todo pela parte e mergulhar de cabeça na arte muito humana da generalização. O futebol é um planeta endinheirado e banalizador do conceito de milhões, embora tal não signifique que toda a gente que por lá exista de chuteiras calçadas seja um milionário. Paul Pogba, contudo, pertence a essa fatia.

O carismático francês conquistou o Mundial de 2018 com a sua seleção, exercendo a sua influência bruta de médio cheio de técnica nos pés e capaz de dominar um jogo a meio-campo se para aí estiver virado. À época estava no Manchester United, para onde se transferira da Juventus, um ano antes, por €105 milhões que ainda o têm no oitavo lugar dos negócios mais chorudos da história do futebol. Em 2021, foi o 43.º desportista que mais dinheiro ganhou na lista da revista “Forbes”, em parte pelo contrato que assinara com a Amazon para a gravação do “The Pogmentary”, uma série documental sobre a sua vida. Estreitando o foco deste parágrafo, dinheiro não faltará a Porgba.

Há semanas, notícias começaram a surgir, de novo, sobre a conturbada relação do jogador com Mathias, o mais velho dos seus dois irmãos e igualmente futebolista, porém de carreia discreta e feita em clubes modestos (o Tours de França, o Tabor Sezana da Eslovénia ou o Racing Madrid de Espanha que agora representava, são exemplos). E, na quarta-feira, esse irmão foi detido pela polícia francesa por alegado envolvimento numa tentativa de extorsão feita a Paul Pogba, na ordem dos €13 milhões.

Pouco antes - outras três também foram detidas, todos amigos de infância do internacional francês -, Mathias usara as suas redes sociais para negar as alegações e anunciar que iria divulgar informações sobre o irmão, que fariam as pessoas “mudar de opinião” acerca do jogador da Juventus. Mas, este sábado, vários meios ingleses gauleses avançaram que o mais velho dos Pogbas já terá sido formalmente acusado de participar numa tentativa organizada de extorsão. À investigação das autoridades francesas, Paul disse que já terá pagado cerca de €100 mil aos visados.

As notícias acerca de dinheiro, de alegados crimes tentados pelo irmão e outras polémicas além-relvados continuam assim a rodear o mais famoso dos Pogbas - o outro irmão, Florentin, saiu do Sochaux esta época para ir jogar na Índia -, que ainda nem se voltou a estrear pela Juventus. Aos 29 anos, um dos donos de maior talento em bruto desta geração continua a recuperar de lesão, tendo apenas feito 45 minutos de uma partida de pré-época.