O regresso está próximo, avisa Zlatan Ibrahimovic: “É preciso paciência, mas vou voltar de forma violenta”

Zlatan Ibrahimovic, o incontornável veterano sueco do AC Milan, continua a recuperar de uma cirurgia ao joelho. Aos quase 41 anos, Ibra teima em permanecer indiferente à idade e ninguém lhe tira do pensamento a intenção de continuar a brilhar em San Siro, onde mora o atual campeão da Serie A.

Poucos dias após o tão aguardado regresso do gigante milanês aos títulos, Zlatan revelou ao público o calvário que tinha vivido nos meses anteriores. Ao contrário do cérebro do avançado, um dos joelhos queixou-se da idade, deu parte fraca e obrigou a uma cirurgia. Por agora, Ibrahimovic vai a meio do caminho para a desejada recuperação total. O retorno está planeado para janeiro de 2023.

Apesar da confiança que o carateriza, o internacional sueco pede tolerância para com o seu joelho: “Trabalho todos os dias para voltar. É preciso paciência, é essa a chave, por agora”. Em entrevista ao jornal “La Gazzetta dello Sport”, o futebolista fez questão de sublinhar que não pensa reformar-se: “Se eu vir um jogador mais forte do que eu, estarei pronto para retirar-me. Mas ainda não vi nenhum jogador mais forte do que eu”.

Quem fez questão de comentar a persistência de Ibrahimovic foi um ex-jogador do AC Milan. O croata Zvonimir Boban deu a sua opinião sobre as hipóteses de regresso do sueco: “Não vejo Ibra a voltar a jogar, mas percebo que irá continuar, porque é como é. Como milanistas, estar-lhe-emos eternamente agradecidos”. Porque é como é, Zlatan não deixou Boban sem resposta: “Voltarei em breve. Não me retirarei, voltarei e não me renderei. Quando voltar, far-me-ei notar, vou voltar de forma violenta”.

Enquanto não regressa o craque mais do que estabelecido na história do futebol, a direção do AC Milan recorreu ao mercado e Ibra concorda que o plantel tem mais força: “Somos inclusivamente mais fortes do que o ano passado, enquanto grupo. Em geral, somos uma equipa melhor, o mercado de verão fortaleceu-nos, depois do scudetto, e agora temos mais alternativas no banco”. Individualmente, o sueco quis destacar um novo companheiro de equipa. “De Ketelaere é de topo, digo eu. Temos apenas de lhe dar tempo para crescer”, disse o jogador que costuma dedicar-se mais ao autoelogio.