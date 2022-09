Adeptos do Bayern Munique protestam contra adiamento de jogos após a morte da Rainha Isabel II

A morte da Rainha Isabel II, e consequente ativação do Plano London Bridge, que detalhou o dia-a-dia dos britânicos nas semanas seguintes, teve impacto também nos calendários desportivos de várias modalidades. Algo que não agradou a todos os adeptos de futebol. Entre interrupções durante o minuto de silêncio antes dos jogos e cartazes de protesto, o desagrado tem marcado os jogos que se realizaram entretanto.

Durante a vitória do Bayern por 2-0 frente ao Barcelona na Liga dos Campeões, os adeptos do clube alemão colocaram uma faixa nas bancadas onde se podia ler: "Atrasos de última hora e proibições por causa da morte de um monarca?! Respeitem os fãs!".

Embora o Bayern não tenha sido diretamente afetado, a referência parecia estar relacionada com o impasse do fim de semana passado no futebol britânico. O jogo da Liga dos Campeões do Rangers com o Nápoles na Escócia foi adiado por 24 horas e o embate do Arsenal em casa contra o PSV Eindhoven, para a Liga Europa, foi mesmo adiado devido à escassez de agentes da polícia.

Em Inglaterra, o Championship e outras divisões inferiores observaram um minuto de silêncio em todos os jogos, mas alguns adeptos interromperam o momento com vaias.

Aconteceu, por exemplo, durante o jogo do Wrexham contra o Dagenham & Redbridge. Ainda que a maioria dos adeptos tenha respeitado o minuto de silêncio, alguns apoiantes do primeiro clube mostraram de forma bastante clara não estar a favor do gesto, por qualquer que fosse o motivo.

Em Anfield, os receios de uma recusa generalizada ao momento de silêncio antes do jogo do Liverpool contra o Ajax revelaram-se infundados.

Uma minoria de adeptos entre a multidão de 55 mil pessoas expressou descontentamento enquanto os jogadores faziam fila antes do pontapé de saída do jogo da Liga dos Campeões, mas os restantes adeptos fizeram com que esses não fossem ouvidos. O clube ainda colocou uma coroa de flores, com a mensagem: "Em memória de Sua Majestade a Rainha, que abriu oficialmente a nossa Bancada Centenária em maio de 1993. Descanse em paz".

Julian Knight, presidente da comissão para o Digital, Cultura, Media e Desporto, disse ao "The Telegraph": "Depois de algumas preocupações iniciais expressas por várias pessoas, é bom ver os adeptos de Liverpool a respeitarem a nossa falecida Rainha. Francamente, não teria esperado nada diferente de um clube e de uma base de fãs com uma história de tanto orgulho".