O futebol inglês vai mesmo regressar antes do funeral de Isabel II. A Premier League também, mas há jogos adiados

O futebol inglês, da segunda à quarta divisão, será retomado na terça-feira, após os jogos do fim de semana terem sido suspensos devido à morte da Rainha Isabel II, na quinta-feira, na Escócia, aos 96 anos.

Antes do pontapé inicial, será observado um minuto de silêncio em memória da monarca, as bandeiras serão hasteadas a meio mastro, o hino nacional será tocado e os jogadores usarão braçadeiras pretas nos equipamentos.

A Premier League também confirmou o regresso antes do funeral de Isabel II, em 19 de setembro, em Londres, mas com alguns jogos adiados no domingo, um dos quais o Chelsea - Liverpool. Também o Manchester United - Leeds não se vai realizar. A liga inglesa diz que os adiamentos se devem a “eventos em torno do funeral da Rainha”.

Também o Brighton - Crystal Palace foi adiado, mas o encontro já não deveria realizar-se devido a uma greve nos comboios.

Entre esta terça e quinta-feira, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham disputam a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester United entra em jogo na Liga Europa e West Ham na Liga Conferência Europa. O encontro do Arsenal com o PSV, para a Liga Europa, já havia sido adiado também devido aos constrangimentos causados pelo funeral da monarca.

A Federação Escocesa (FA) também anunciou que o futebol será retomado no próximo fim de semana, após não se terem disputado jogos nos dias 9, 10 e 11 de setembro, como “sinal de respeito pela morte da Rainha Isabel II”.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou. Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções como Carlos III.

* Notícia atualizada às 18h11 com novas informações dos jogos da Premier League