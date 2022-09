O futebol inglês vai mesmo regressar antes do funeral de Isabel II - à exceção (por enquanto) da Premier League

Ao contrário do que farão o críquete, o râguebi ou o golfe, o futebol irá parar em Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, desde as divisões principais às amadoras. Fãs consideram que “não há uma decisão perfeita”, mas que a “maioria dos adeptos gostaria” de ir a partidas no fim de semana para homenagear Isabel II