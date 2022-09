“El Pais” diz que em Liverpool já se fala de Darwin Núñez como “o maior erro de cálculo” de Jürgen Klopp desde que chegou a Anfield

O “El País” aponta a contratação de Darwin Nuñez pelo Liverpool “o maior erro de cálculo” de Jürgen Klopp, treinador reconhecido por um “esplêndido historial de decisões estratégicas”, cuja “mancha mais evidente” no clube inglês será a chegada do ex-avançado do Benfica por uma cifra que poderá mesmo ser recorde se chegar aos 100 milhões de euros.

Diz o jornalista Diego Torres que o erro é admitido pelos dirigentes dos reds, após uma avaliação feita em conjunto com a equipa técnica. Núñez custou 75 milhões de euros mas o valor pode mesmo chegar aos 100 milhões caso o uruguaio cumpra algumas variáveis, o que o tornaria no jogador mais caro de sempre do Liverpool. Torres refere que os responsáveis do Liverpool admitem que a contratação de Darwin pode ter sido um erro após observação das “capacidades cognitivas que [o uruguaio] mostra nos treinos e nos jogos”.

Em Nápoles, num jogo de péssima memória para os ingleses, a estreia na Liga dos Campeões resultou numa derrota pesada (4-1). Darwin foi suplente – utilizado – e essa é, para o espanhol, “a manifestação mais sinistra da maior crise que o treinador alemão enfrenta desde que chegou a Inglaterra”. Quando Núñez entrou, depois dos 60 minutos, já o marcador mostrava o resultado que haveria de ser final.

Lembre-se que a estreia a titular do internacional uruguaio na Premier League ocorreu à segunda jornada. Nesse jogo, o antigo jogador do Benfica acabou por ser expulso, depois de não reagir bem a uma provocação adversária. Darwin voltou a ser titular contra o Everton na jornada 6, mas não marcou e saiu aos 80'. O Liverpool empatou o jogo 0-0, num início de época que tem sido de crise em Anfield.