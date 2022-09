Vítor Pereira nega problemas com o futebol brasileiro e diz que o futuro no Corinthians depende “da família”

Vítor Pereira não admite que sejam “as dificuldades do futebol brasileiro” a fazer com que, algum dia, deixe o Corinthians. O facto de estar longe da família, da sogra que tem problemas de saúde, isso sim pode influenciar o futuro próximo do treinador português. No entanto, Vítor Pereira deixou bem claro, esta segunda-feira, que a sua continuidade no clube brasileiro só vai ser discutida no fim da época.

A sogra de Pereira tem um problema de saúde que não a deixa sair de Portugal. Consequentemente, também a mulher e os filhos do técnico permanecem longe. “A distância é complicada. A família precisa de mim. Eu tenho três filhos e eles precisam de mim”, desabafou o treinador do Corinthians durante um painel da Brasil Futebol Expo, citado pelo Globo Esporte. “Eles vieram cá duas vezes, mas eu estive pouco tempo com eles”, completou o antigo técnico do FC Porto, quem mantém o Corinthians no 3.º lugar do Brasileirão.

Antes do Brasil, Vítor Pereira já tinha estado a trabalhar na China. “Eu ando há dez anos fora do meu país, a dar a volta ao mundo. É a fatura que pagamos quando optamos por esta profissão”, explicou, reforçando que as adversidades estão sempre presentes: “Não tem nada a ver com as dificuldades do futebol brasileiro, há problemas em todo o lado”.