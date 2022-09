Carlos Queiroz poderá voltar a orientar a seleção do Irão ainda antes do Campeonato do Mundo

O antigo selecionador de Portugal, Carlos Queiroz, poderá em breve estar de regresso a uma casa que bem conhece. A Associated Press adianta que o português é o desejado para comandar o Irão no Mundial do Catar, depois de já o ter feito nos Campeonatos do Mundo de 2014 e 2018. A AP diz mesmo que Queiroz pode substituir Dragan Skocic no final desta semana.

Skocic chegou ao cargo no início de 2020. No entanto, com o regresso, em agosto, de Mehdi Taj à cadeira de presidente da Federação Iraniana de Futebol, o croata perdeu apoio. Foi com Taj que Carlos Queiroz chegou ao Irão, em 2016, permanecendo até ao final do mandato do presidente, em 2019. O dirigente disse, em entrevista televisiva, que estava seriamente a considerar o regresso do português, caso fosse eleito.

Depois de uma saída atribulada do Egito, em abril, parcialmente motivada pela ausência dos faraós do Mundial deste ano, Queiroz tem permanecido sem equipa e, portanto, disponível para voltar a um dos seus projetos mais bem-sucedidos dos últimos anos.

Skocic, o ainda selecionador iraniano, viveu um momento caricato quando, após qualificar o Irão para o Campeonato do Mundo, foi despedido, a 11 de julho. Todavia, seis dias depois, seria chamado para regressar ao cargo.

O Irão nunca passou da fase de grupos de um Mundial. Em preparação para o torneio que se disputa no Catar, no inverno, os persas irão disputar amigáveis frente ao Uruguai, a 23 de setembro, na Áustria, e contra o Senegal, em África, quatro dias depois. Já no Catar, a seleção iraniana inicia a sua participação frente a Inglaterra, a 21 de novembro.