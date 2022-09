Estadia de Cristiano Ronaldo no banco do Man. United será para continuar. “Vou ser seu amigo. E às vezes seu professor”, diz Ten Hag

O Manchester United joga este domingo com o Arsenal num dos encontros mais esperados da 6.ª jornada da Premier League. A equipa de Londres arrancou a temporada com cinco vitórias em outros tantos jogos na liga inglesa e pode abrir uma vantagem de quatro pontos para o Manchester City caso vença em Old Trafford. Mas no mítico estádio mora uma equipa em aparente recuperação: depois de duas humilhantes derrotas a abrir o campeonato, o Manchester United vai com três triunfos seguidos.

Esse trio de jogos tem uma constante: Cristiano Ronaldo começou no banco.

E é no banco que o português deverá continuar, depois do mercado nos principais campeonatos europeus ter fechado na última quinta-feira. Antes do importante jogo com o Arsenal, Erik ten Hag deu a entender que o português de 37 anos tem de trabalhar mais para incorporar as novas dinâmicas da equipa, depois de ter falhado a pré-época devido a questões familiares e da incerteza quanto à sua continuidade em Manchester, ele que terá pedido para sair do clube por querer jogar num clube com presença na Liga dos Campeões.

“Como todos sabemos, ele não esteve na pré-época e não se pode falhar a pré-época. Especialmente olhando para a forma como jogamos, que é diferente em comparação com o ano passado”, sublinhou o técnico neerlandês, que faz a sua primeira temporada nos red devils. Ten Hag referiu que há novas exigências ao nível da “cooperação, posicionamento com e sem bola” falando ainda da “forma física”, que Cristiano Ronaldo ainda estará a afinar.

“Vou ser seu amigo. Às vezes vou ser seu professor. Depende da situação”, disse ainda um críptico técnico ex-Ajax sobre a situação de Ronaldo, que deverá mesmo voltar a começar do banco este domingo.

Ten Hag fez também um balanço positivo do mercado de transferências para o Manchester United, que nos últimos dias contratou Casemiro, ao Real Madrid, e abriu os cordões à bolsa para ir buscar Antony ao Ajax, pagando qualquer coisa como 100 milhões de euros ao campeão neerlandês pelo extremo brasileiro.

“Os jogadores que contratámos são internacionais pelos seus países. E já jogaram bem na Liga dos Campeões. Têm qualidade individual e são capazes de jogar um futebol de alta intensidade”, frisou o treinador. Um tipo de jogo ao qual Cristiano Ronaldo terá de corresponder caso queira lutar pela titularidade neste que é o seu último ano de contrato com o United.