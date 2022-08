Erik ten Hag diz que Cristiano Ronaldo vai ficar no Man. United. “Isso é claro. Precisamos de jogadores de qualidade”

A conferência era de antevisão ao encontro da jornada 5 frente ao Leicester, mas as perguntas mais óbvias nada tinham que ver com os foxes. A pouco mais de 24 horas do fecho do mercado de transferências nas principais ligas internacionais, todos querem saber o destino de Cristiano Ronaldo. E Erik ten Hag, treinador do Manchester United, disse que o capitão da seleção nacional não deverá ir a lado algum.

“Isso está claro. Acabei de dizer que precisamos de jogadores de qualidade, precisamos de mais para estarmos preparados para disputar todos os jogos, manter a consistência, esse é o nosso desejo”, sublinhou o neerlandês, quando questionado sobre as intenções do avançado de 37 anos, que nos dois últimos jogos do United não fez parte dos titulares da equipa. Dois jogos em que o clube bateu Liverpool e Southampton, depois de um início de época periclitante, com duas derrotas nas duas jornadas iniciais da Premier League.

Parece assim certo que o mercado não trará novidades para Cristiano Ronaldo, depois de na última semana se ter falado do interesse do Nápoles, Sporting e de um contra-ataque do Chelsea, que também vai vivendo um sofrível início de época. Por outro lado, o português terá ficado mais entusiasmado com a permanência em Manchester depois das chegadas de Casemiro e Antony ao clube.

Uma certa mudança de atitude de Cristiano Ronaldo nos últimos dias é também sublinhada num artigo do portal The Athletic, que garante que o português nunca pensou verdadeiramente numa mudança para o Sporting, apesar do seu clube de formação ter ressurgido como hipótese recentemente. O The Athletic diz também que a única proposta palpável, oficial, a surgir neste defeso foi do Al Hilal da Arábia Saudita, afastada desde logo pelo jogador português, que se quer manter na elite europeia.

O artigo detalha ainda alguns desencontros entre Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick na última época. O português terá feito parte de um grupo de jogadores, entre os quais Raphael Varane e Paul Pogba, que pediram ao treinador interino para afastar Harry Maguire do onze, devido às más exibições do inglês. A atitude não terá caído bem ao alemão, que considerou “inapropriado” o pedido dos jogadores, feito sem a presença de Maguire na sala.

Ronaldo terá também pedido a Rangnick para jogar num novo sistema com Edinson Cavani ao seu lado no ataque, ideia não abraçada pelo técnico, que acabou mesmo por deixar o United no final da temporada passada.