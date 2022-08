Abel Ferreira e o Palmeiras não perdiam na Libertadores há 16 jogos. Scolari chegou para acabar com essa série

Em Curitiba, foi o Athletico que acabou por vencer o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores. Frente a frente, a equipa de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, e o Palmeiras, de Abel Ferreira. A vantagem do Athletico Paranaense para a segunda mão, a ser disputada a 7 de setembro, é, ainda assim, de apenas 1-0.

Scolari parte assim à frente, tendo colocado um ponto final na série de 16 jogos sem derrotas do Palmeiras na Libertadores. O último jogo perdido pelo clube de São Paulo na prova tinha acontecido em maio de 2021, com o Defensa y Justicia. Lembre-se que a equipa orientada por Abel Ferreira é bicampeã da competição mais importante da América do Sul.

No filme do jogo, o único golo foi marcado aos 23 minutos, por Alex Santana. O jogador adivinhava a relevância da vantagem quase madrugadora, uma vez que, na segunda parte, a sua equipa ver-se-ia reduzia a 10, com a expulsão de Hugo Moura, aos 69 minutos. Também Scolari acabaria por ser expulso por protestos, aos 74 minutos.

No final do encontro, Abel lamentou o resultado e atribuiu ao tempo que o adversário teve para preparar o encontro uma importância que se revelou fundamental. “É um adversário qualificado que se preparou bem para este jogo, conseguiu queimar umas gorduras, como diz Scolari. Teve uma semana limpa para preparar o jogo, nós começámos a prepará-lo há dois dias”, disse o antigo técnico do Sporting de Braga, que nos dias que antecederam o encontro lembrou que foi Scolari o homem que promoveu a sua estreia na seleção portuguesa.

Abel prometeu luta para os jogos que aí vêm, incluindo o reencontro com o Athletico, em casa: “Com os recursos que temos, vamos preparar os nossos jogadores para estarem no topo nas duas competições [Libertadores e Brasileirão]. Temos ambições muito altas".