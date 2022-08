“É insubstituível”. Bernardo Silva quis deixar o Manchester City, mas deverá ficar em Inglaterra e Guardiola enche-o de elogios

Não é por acaso que o interesse nos serviços de Bernardo Silva vem aumentando. Dentro do Manchester City, o português vive um verdadeiro estado de graça, comprovado pelos elogios do seu treinador, Pep Guardiola. O catalão vê em Bernardo, que mostrou durante o defeso interesse em se mudar para o Barcelona, um distribuidor de jogo “insubstituível”.

A mais recente façanha do jogador formado no Benfica aconteceu este sábado. O criativo mostrou toda a sua influência na equipa e ainda marcou o golo que deu início à reviravolta, quando o City perdia por 2-0 com o Crystal Palace. O resultado final foi 4-2, a favor dos nortenhos, com destaque para o hat-trick de Erling Haaland.

Recuando na fita do tempo, talvez prevendo o tremendo desempenho do internacional português, Pep Guardiola já tinha dedicado boa parte da conferência de imprensa de sexta-feira ao jogador de 28 anos, desiludindo desde logo Barcelona e Paris St-Germain, clubes que surgiram como potenciais compradores do médio.

No dia seguinte, após a importante vitória, Guardiola disse: “Estou feliz com o facto de o Bernardo se ter tornado um jogador vencedor. Claro que os holofotes vão estar sobre o Erling (Haaland), mas não podemos esquecer o que o Bernardo fez, marcando o golo e sendo criativo do lado direito, durante a segunda parte”.

“O que me maravilha no Bernardo é que, quando o jogo está a correr mal, ele dá um passo em frente. Ele adora jogar nessa situação, sente-se confortável com isso”, acrescentou Guardiola, citado pela BBC. “Alguns jogadores recuam, mas ele segue em frente. É por isso que ele é insubstituível de tantas formas para nós. Ele é tão importante que pode jogar em quatro ou cinco posições”, prosseguiu o treinador, relevando o papel de Bernardo Silva noutras funções: “No balneário. Quero muito que ele esteja lá”.

O português marcou 13 golos em todas as competições a época passada. No sábado, além do golo marcado, Bernardo desempenhou um papel fundamental na jogada que terminou com o segundo golo de Haaland, que empatou o jogo e encorajou a equipa a dar a volta ao resultado. O mercado fecha na quarta-feira e até lá tudo é possível, mas Guardiola já sublinhou que o centrocampista vai continuar em Manchester, apesar do seu desejo de mudar de ares.