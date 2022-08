Mais uma Supertaça Europeia para o Real Madrid e Ancelotti tem uma certeza: “Não há dúvida de que Benzema é o melhor do mundo”

Foi em mais uma noite de glória europeia – a glória que ninguém conhece melhor do que o Real Madrid – que Karim Benzema se estreou como primeiro capitão de equipa, apesar de já ter usado a braçadeira durante grande parte da época passada (era de Marcelo, mas o brasileiro pouco jogou). E o francês trabalhou arduamente para ser o primeiro a erguer a Supertaça Europeia. Nada que tenha feito amuar os colegas, bem pelo contrário, fartaram-se de elogiá-lo, tal como o treinador Carlo Ancelotti:

“Ninguém tem dúvidas de que ele [Benzema] é o jogador mais importante, o mais eficaz do mundo, neste momento. Karim foi muito importante para ganharmos a Liga dos Campeões. Não marcou na final, mas foi graças aos seus golos que a jogámos. É um líder da equipa. Acabou bem a época passada e agora vai buscar a Bola de Ouro. Ninguém tem dúvidas de que será para ele”.

Segundo “El País”, Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, acha que o prémio de melhor jogador do ano passado já deveria ter sido entregue a Benzema, mas concorda com Ancelotti em relação a este ano: “É indiscutível que é para ele”. E confirmou-se que o francês está de boa saúde, depois de o seu treinador ter revelado, antes do jogo, que haveria a possibilidade de Karim não jogar por estar constipado. “Temos muitos avançados”, disse então o italiano.

Muitos, sim, e bons, mas nenhum como Benzema. Foi isso que explicou Casemiro, o antigo jogador do FC Porto, considerado o homem do jogo: “Nos anos anteriores, não nos fixávamos muito em Karim porque tínhamos um bicho [chamado Cristiano Ronaldo] que marcava 50 golos por ano. Mas ele [Benzema] não mudou em nada, (…) apenas deu um passo em frente com os golos É óbvio que vai levar a Bola de Ouro, porque não há outro”.

A defesa acabou por ser também um ponto fulcral para proteger a vantagem de 2-0. O guarda-redes Thibaut Courtois, que tinha sido considerado homem do jogo na final da Liga dos Campeões, voltou a ser fundamental em Helsínquia. Ancelotti lembrou: “Nas últimas três finais, mantivemos a baliza a zero. Isso é importante para ganhar”.

O Real Madrid venceu 18 das últimas 21 finais que jogou em todas as competições. Sobre isso, o guarda-redes belga afirmou: “O Real Madrid joga as finais e ganha-as, por essa razão é um clube maior”.