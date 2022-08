Jorge Jesus estreia-se com empate na Superliga Turca, mas garante: “O Fenerbahçe acredita sempre no título, mesmo com resultados maus”

O Fenerbahçe deu início à época 2022/23 da Superliga Turca com um empate caseiro frente ao recém-promovido Umraniyspor. A equipa de Jorge Jesus esteve a vencer até perto do fim, mas, aos 92 minutos, Berisha marcou o 3-3 final e confirmou a reviravolta no resultado. Ao intervalo, o Fenerbahçe vencia por 2-1.

Naturalmente insatisfeito, Jesus optou por dar mérito ao adversário, garantindo que o clube vai lutar pelo campeonato. “Normalmente, a nossa equipa é boa na defesa, mas hoje não conseguimos fazer o que queríamos. Temos de dar o devido valor ao nosso adversário. Eles funcionaram muito bem, especialmente nos cantos. Na verdade, começámos bem a partida, mas o nosso adversário dificultou-nos a vida”, disse o ex-treinador do Benfica na conferência de imprensa do final do jogo.

Jesus mostrou-se satisfeito com o futebol jogado, salientando a atuação menos boa da sua defesa: "Embora não tenhamos conseguido o resultado que queríamos, foi uma boa partida para o público. Marcámos um golo, mas, infelizmente, sofremos três de bola parada, um dos quais de penálti”.

Já em relação às ambições do clube, o técnico português não mudou o discurso que vinha fazendo, até porque se tratou apenas da primeira jornada: “O Fenerbahçe acredita sempre no título, mesmo com resultados maus. Hoje empatámos aqui, mas o campeonato é uma longa maratona. Perdemos dois pontos (…) mas vamos olhar para a frente e continuar sempre a acreditar. Tentámos colocar sangue fresco em campo, mas vimos que parte do cansaço se refletiu em alguns jogadores [por causa] da partida europeia que jogámos. Se quisermos lutar em dois campos, pode existir essa fadiga. Alguns jogadores podem não recuperar tão rapidamente quanto outros".