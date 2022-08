Gonçalo Guedes vai jogar na Premier League ao lado de Moutinho, Rúben Neves e companhia

O menino que saiu do Benfica, num inverno fresco, para voar para Paris vai voltar a mudar de vida. O fabuloso destino do futebolista perto da Torre Eiffel não foi assim tão fabuloso, por isso rapidamente fez as malas e mudou-se para Valência. Foram cinco anos com a camisola que outrora vestiram Kempes, Claudio López, Ortega ou Romário. Agora, segue-se o Wolves de Bruno Lage.

“Um clube inglês formalizou uma oferta por muito dinheiro e temos de aceitá-la”, confirmou Gennaro Gattuso, no sábado, por ocasião do Trofeo Naranja contra a Atalanta, um encontro que o português já não disputou. “Seguramente faremos qualquer coisa para melhorar a equipa. Estou chateado porque, depois de um jogo contra uma grande equipa, só estamos a falar do Guedes. Entendo-vos, mas… o clube não podia rejeitar o dinheiro que ofereceram por Guedes”, admitiu o italiano.

A oferta rondará os 30 milhões de euros, segundo a “Marca”, e poderá esticar mais cinco milhões mediante objetivos conquistados. O português fez 178 jogos e marcou 36 golos pelo clube que joga no Mestalla.

Gonçalo Guedes, nascido em Benavente há 25 anos, é agenciado por Jorge Mendes, um agente que tem muito peso nos destinos do Wolves e Valencia.

O clube inglês, que perdeu na estreia na Premier League contra o Leeds United, conta com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence e Chiquinho, que se magoou com gravidade recentemente. O treinador, para além de alguns membros da equipa técnica, também é português: Bruno Lage.