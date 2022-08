Com os olhos no Mundial, Neymar e a bicicleta de Messi inauguram a volta à Ligue 1

A sala das máquinas do PSG já espirra vapor por todos os lados e Kylian Mbappé, o homem que mais tinta fez correr no verão, ainda nem entrou na equação. Sem Renato Sanches, com Danilo no banco e Vitinha e Nuno Mendes a titulares, os parisienses passaram por cima dos frágeis rapazes do Clermont, na primeira jornada da Ligue 1.

As maiores suspeições, aquelas que adivinham uma trajetória sublime dos craques até ao Catar, continuam a confirmar-se. Neymar voltou a encher o campo. O número 10 foi mesmo número 10 e marcou um golo e fez três assistências para os colegas. Achraf Hakimi, Marquinhos e Messi agradeceram a geneorosidade.

Mas o momento da noite chegou já perto dos 90'. Leandro Paredes tinha o jogo nos pés, no meio campo, e levantou a cabeça. Viu o movimento de Messi e meteu a bola atrás da defesa. O argentino, o canhoto mais importante do mundo, parou a bola no peito e, como a mesma não subiu muito, o corpo dele caiu rápido para rematar no ar. Foi uma bicicleta, porém sem aquela estética que enamora os puristas, embora o gesto seja complicado. Mas estava muito perto do chão. Apesar disso tudo, as redes sociais e os jornais pelo mundo estão deleitados com o golaço do número 30 do PSG.

Xavier Laine

O treinador da equipa, Christophe Galtier, tirou o chapéu ao mago: "É simplesmente Leo. Não há nada mais a dizer. Todos sabemos do que é capaz de fazer".

E acrescentou: "Leva 17 anos a jogar a um nível muito alto. No ano passado teve uma temporada difícil, estava a acostumar-se. Todas as temporadas anteriores fez um mínimo de 30 golos. Desde o momento em que fez uma preparação completa, que tem orientada a vida familiar e no clube, a sua equipa e os seus adeptos, não há razão para que não faça uma grande temporada. Quando se associar com o Kylian [Mbappé], teremos ainda mais poder ofensivo".

Sem Mbappé, é Pablo Sarabia que se vai assumindo como a primeira solução para o ataque. Nuno Mendes saiu aos 78’ e Vitinha foi substituído aos 67’ e, tal como na Supertaça, voltou a ser amarelado muito cedo. Danilo não saiu do banco.

Depois de Renato Sanches, o PSG parece estar ainda interessado em reforçar o miolo. A imprensa desportiva dá conta de um movimento surpresa, com a eventual contratação de Fabián Ruiz, do Nápoles, um futebolista que muito agradará a Luís Campos. O espanhol estará a ser cobiçado por outros colossos, sendo um deles o Manchester United, que estará à procura de uma solução para Frenkie de Jong.

Na já mencionada Supertaça, o PSG goleou o Nantes por 4-0, com golos de Neymar (2), Messi e Sergio Ramos. Ou seja, dois jogos, nove golos marcados e zero sofridos. Galtier, o treinador que foi campeão no Lille com Renato, vai afinando a equipa, recorrendo a um sistema de 3 centrais, que dá muito conforto e segurança à equipa. O ataque, já se sabe, nunca foi problema…