Presidente do Nápoles garante que só volta a contratar jogadores africanos se abdicarem de jogar na Taça das Nações Africanas

Aurelio de Laurentiis, presidente e proprietário do Nápoles, não gostou das frequentes ausências dos seus jogadores africanos por causa dos compromissos com os seus países. Sendo assim, decidiu instaurar uma nova regra no clube: só contrata novos jogadores com origens no continente em questão se estes concordarem em não jogar a Taça das Nações Africanas (CAN).

"Basta de jogadores africanos, ou eles devem desistir de jogar na Taça das Nações Africanas. Não os vou voltar a comprar por esta razão", disse De Laurentiis a um programa do "Wall Street Italia".

O defesa senegalês Kalidou Koulibaly, agora jogador do Chelsea, e Andre-Frank Zambo Anguissa, médio dos Camarões, falharam seis jogos do Nápoles durante a competição deste ano, que aconteceu em janeiro e fevereiro. Os dois jogadores não estiveram no empate (1-1) contra a Juventus no início do ano e na derrota a contar para a Taça de Itália, contra a Fiorentina. Nos restantes quatro jogos, o clube conseguiu quatro vitórias.

O Senegal conquistou a CAN pela primeira vez na história, enquanto que os Camarões, país anfitrião da competição, terminou na terceira posição. Koulibaly esteve no clube italiano durante oito anos e já reagiu a estas declarações, realçando que é importante “respeitar toda a gente”.

"Não se pode falar de equipas nacionais africanas assim. É preciso ter respeito e, como capitão do Senegal, acho que não é uma boa maneira de falar. Se ele pensa que a equipa pode jogar sem jogadores africanos, é a ele que compete. Mas penso que nem todos têm a mesma ideia do que ele no clube, porque eu conheço os seus adeptos e eles não pensam assim", disse à “BBC Sport”.

Os dois únicos títulos da Serie A que o Nápoles venceu foram em 1987 e 1990 com uma equipa que contava com Diego Maradona. De Laurentiis deixou claro que o que ambiciona é que o clube regresse às vitórias desses tempos.

"Pagamos os salários para os enviar para jogar noutro local a meio do campeonato", acrescentou, realçando que pretende que os jogadores assinem "uma renúncia para à CAN e aos campeonatos da América do Sul [Copa América]".

Segundo as atuais regras da FIFA, os jogadores de qualquer clube devem ser autorizados a participar na Taça das Nações Africanas, apesar da competição decorrer a meio das épocas.