A Premier League está a colocar a hipótese de revelar os diálogos entre árbitros e VAR

A Premier League está a considerar a hipótese de revelar as conversas entre os árbitros em campo e os vídeo-árbitros, de acordo com o jornal britânico “The Times”. No entanto, visto que os regulamentos não permitem que essa partilha seja feita em direto, os ficheiros áudio seriam disponibilizados após os jogos, no YouTube.

Segundo a mesma fonte, a intenção de Richard Masters, presidente da Premier League, é reforçar uma imagem de transparência no que diz respeito às decisões dos árbitros.

A ideia não é nova. Mesmo em Portugal, a 7 de junho, o Sporting apresentou uma proposta na Assembleia Geral da Liga de Clubes, que visava uma iniciativa semelhante. A sugestão dos leões acabou por ser chumbada pela maioria dos clubes. Tanto Benfica como FC Porto estiveram entre os opositores.

Na Ligue 1, uma das emissoras responsáveis pela transmissão dos jogos já mostrou a intenção de colocar microfones no equipamento dos árbitros e a Federação Francesa de Futebol não põe de parte a aprovação da ideia. Na MLS, nos EUA, uma proposta semelhante à da Premier League foi aprovada e já está a ser posta em prática. No râguebi, as comunicações entre os árbitros públicas para as bancadas são há muito uma realidade.