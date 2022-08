Mais cinco anos com Jota: português renova com o Liverpool

O futebolista internacional português Diogo Jota assinou um “novo contrato de longo termo” com o Liverpool, informou, esta terça-feira, o clube inglês na sua página oficial.

Os reds não especificaram o termo do novo vínculo do avançado português, de 25 anos, mas a imprensa inglesa adianta que Diogo Jota assinou um contrato válido até 2027, por mais cinco temporadas com o clube.

“Estou muito orgulhoso, tenho de o dizer. Desde que cheguei, há dois anos, afirmei-me como um jogador importante na equipa – isso era o que queria desde o início”, assinalou o jogador, que em 2020 ‘trocou’ o Wolverhampton pelo Liverpool.

De momento, o internacional português recupera de uma lesão num tendão, que o tem impedido de trabalhar normalmente na pré-época e que o fez falhar a conquista da Supertaça, num jogo em que os reds bateram o campeão Manchester City (3-1).

A renovação do português deixou o treinador Jürgen Klopp muito satisfeito, com o alemão a sublinhar que são “notícias brilhantes”.

“As qualidades deles são óbvias. Marca golos – não é uma má qualidade -, trabalha incrivelmente duro em função da equipa, em pressão e contra-pressão, a um nível fantástico. Pode jogar em qualquer das posições no ataque e tem uma atitude incrível”, elogiou o treinador dos reds.