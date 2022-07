Borussia Dortmund comunica que tumor nos testículos de Haller é maligno e o avançado terá de se submeter a tratamento de quimioterapia

Sebastian Kehl, diretor-desportivo do Borussia Dortmund, garantiu que Haller "receberá o melhor tratamento possível" e que as "hipóteses de recuperação são muito boas". O dirigente pediu "aos jornalistas e aos adeptos compreensão", já que "não será divulgado nenhum detalhe médico" do tratamento do avançado "durante os próximos meses" além destas informações.