O que é feito de Javier Saviola? Antigo avançado do Benfica vai treinar numa das melhores academias do mundo

Javier Saviola, antigo internacional argentino que representou o Benfica entre 2009 e 2012, está de regresso ao Barcelona, o seu primeiro clube na Europa. No Barça, o ex-avançado vai ser treinador adjunto da equipa de juvenis A.

Esta é a terceira passagem de Saviola pelo clube catalão, sendo que, nas duas primeiras, o objetivo era ainda jogar e marcar golos. O argentino irá auxiliar Óscar López na orientação dos jovens da formação, e já começou a trabalhar, acompanhando o plantel juvenil na pré-temporada, em Vall d’En Bas, conta o jornal “Marca”.

Será um novo desafio para um ex-atleta de grande relevância no futebol europeu e mundial, hoje com 40 anos. Saviola parece estar satisfeito com a nova etapa na sua vida. “É um prazer estar aqui. Estou muito contente, com muita vontade. (…) Vou tentar dar-lhes [aos juvenis] tudo o que fui como jogador e [fazer com] que eles se sintam confortáveis”, declarou o argentino aos órgãos oficiais do clube.

Em 2001, com apenas 19 anos, Javier Saviola chegou à Europa e instalou-se em Camp Nou, proveniente do River Plate. Saiu em 2004, para o Mónaco, mas regressou em 2006. No total, o atacante marcou 72 golos em 172 jogos com a camisola blaugrana. Em 2009, curiosamente, o Benfica foi buscá-lo aos grandes rivais, o Real Madrid. Os encarnados foram a segunda equipa em que Saviola mais vezes jogou, a seguir ao Barcelona. De águia ao peito, o antigo internacional argentino fez 121 jogos e marcou 39 golos.