Treinador do Man. United diz que contrato de Cristiano Ronaldo até pode ser estendido: “Tem opção para mais uma época”

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, considera que Cristiano Ronaldo tem condições para continuar no clube além do atual contrato, que termina em 2023. Apesar de ser do conhecimento geral que o português quer disputar a Liga dos Campeões e, para tal, terá de sair dos red devils, o técnico sugere que a cláusula de opção para estender o vínculo de CR7 com o clube inglês por mais uma época seja ativada.

Segundo o jornal “The Guardian”, Ten Hag considera que o capitão da Seleção Nacional pode encaixar no seu estilo de pressão alta. No entanto, o jogador de 37 anos continua sem se juntar aos colegas na pré-época do Manchester United na Ásia e na Austrália, invocando razões pessoais. Nesta fase, já se esperava que o clube cedesse e libertasse o avançado, mas a posição do treinador pode dar o sinal contrário.

Na verdade, desde que chegou, o neerlandês tem repetido que Ronaldo está nos seus planos para a temporada 2022/23. “Eu estou bem-informado. Ele tem uma opção [para mais uma época]”, disse ten Hag, que admitiu ainda não ter falado com o jogador, mas deixou claro que permanece descansado acerca da situação, bem como em relação à falta de preparação do atleta para a nova época. “Todos sabemos que o Ronaldo é um profissional de topo e está em forma, essa é a última das minhas preocupações”, argumentou o técnico.

Ten Hag parece também convencido de que Cristiano pode ser o ponta de lança do seu ataque, apesar de as estatísticas relativas à época passada, sobre pressão, sprints e ritmo de trabalho, mostrarem que o veterano pode não ser a escolha ideal para a forma como o neerlandês punha o Ajax a jogar. “O Cristiano é capaz de fazer isso [pressão alta]. Na sua carreira, tem mostrado de tudo. Queremos jogar de uma forma específica. (…) O Ronaldo é absolutamente um jogador de topo no nosso plantel”, disse o treinador.

Diz o “The Guardian” que o neerlandês acabou por se contradizer um pouco ao sugerir que a inclusão de Ronaldo na sua equipa poderá comprometer os seus princípios… “Os jogadores ditam a forma como jogas. Especialmente jogadores que marcam golos, porque eles são extremamente importantes para a equipa. Constróis a tua equipa à volta deles”, declarou ten Hag.