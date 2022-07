Sébastien Haller, avançado do Borussia Dortmund, diagnosticado com cancro nos testículos

Sébastien Haller, jogador costa-marfinense recém-contratado pelo Borussia Dortmund, foi diagnosticado com um cancro nos testículos. O anúncio foi feito pelo clube esta segunda-feira e, entretanto, o avançado já abandonou o estágio na Suíça e regressou a Dortmund, para se concentrar no problema de saúde.

De acordo com o jornal francês “Le Parisien”, o alerta terá sido dado durante um treino. Algumas horas mais tarde, Haller foi submetido a “exames médicos intensivos”, disse o clube. Na Alemanha, seguir-se-ão “outros exames (…) num centro médico especializado”.

“Esta notícia foi um choque para o Sébastien Haller e para todos nós”, disse o diretor desportivo do Borussia, Sebastian Kehl.

“Toda a família BVB [sigla do clube] deseja a Sébastien uma recuperação total o mais depressa possível. (…) Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que ele receba o melhor tratamento possível”, acrescentou, pedindo ainda “que a sua vida privada seja respeitada”.

O clube alemão garantiu que qualquer evolução no estado de saúde do antigo atleta do Ajax será comunicada “em concertação com o jogador”.

Antes de Haller, outros futebolistas conhecidos sofreram do mesmo problema. Entre eles, o internacional francês Joël Bats ou o neerlandês Arjen Robben. Em ambos os casos, o tratamento foi eficaz e os ex-atletas encontram-se curados.