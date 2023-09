Um ex-treinador do Manchester United feminino foi condenado por pedofilia, mas o clube fê-lo convidado de honra num jogo cheio de crianças

Em março de 2022, em plena ascensão do futebol feminino em Inglaterra na antecâmara do Europeu que se celebraria no país no verão seguinte, o Manchester United recebeu o Everton. Como estava a suceder com outros grandes clubes, os red devils decidiram que o duelo se realizaria em Old Trafford, e não em Leigh, no pequeno estádio onde a equipa feminina costuma jogar — e onde Portugal fez as suas três partidas no Euro 2022.

Os 20.241 espetadores que se sentaram nas bancadas de Old Trafford significaram um recorde na temporada da liga inglesa até àquela data. Um dos convidados de honra do desafio, homenageado naquele jogo e também com direito a menção especial no museu do United, foi Geoff Konopka, treinador da equipa feminina entre 1983 e 2001. Os mancunianos sublinharam o “envolvimento” do técnico na “fase inicial do crescimento” do futebol jogado por mulheres.

Ora, segundo uma investigação do “The Times”, esta celebração da figura de Konopka feita pelo Manchester United causou “choque” e “nojo” por parte de várias antigas jogadoras do United, que deram conta da sua posição ao clube. A razão de tal postura prende-se com o histórico criminal de Konopka.

Em 2011, o técnico foi condenado a quatro anos de prisão por 19 crimes de pedofilia, agressão e assédio sexual contra raparigas menores de idade, que tinham entre 14 e 16 anos. O inglês foi também colocado numa lista de predadores sexuais durante uma década e banido pela federação inglesa de ter qualquer trabalho numa equipa de futebol.

No United-Everton em questão, muitos dos 20.241 espetadores eram crianças acompanhadas dos pais. Ao “The Times”, o clube garante, apesar do registo de condenações de Konopka, “desconhecer” tais crimes. Os red devils já retiraram as referências ao técnico do seu museu, tendo também apagado um artigo que o elogia do site oficial.

Várias antigas jogadoras, citadas pelo “The Times”, pedem um “pedido de desculpas público” do Manchester United. No entender delas, o clube “pintou Konopka como um herói” quando, na verdade, o treinador era um “misógino” que “odiava mulheres”.

De acordo com as futebolistas que foram orientadas pelo treinador, este fazia-as sentirem-se “desconfortáveis”, com comportamentos como entrar no balneário sem bater à porta. Ao “The Times”, Konopka descreve estas acusações como “um bando de mentiras” e diz que os factos que o levaram a ser condenado por pedofilia ocorreram “30 anos antes da sentença”, pelo que são anteriores ao seu trabalho no United.

Num comunicado enviado ao “The Times”, o clube garante que “nenhum protocolo de segurança foi quebrado” e expressa “a maior simpatia” para com as vítimas dos crimes de Konopka, de 79 anos.

Os casos de Greenwood e Antony

Os últimos tempos têm sido agitados em Old Trafford, com mais dois casos relacionados com violência e agressão sexual, mas na equipa masculina.

O mais antigo é o de Mason Greenwood. O avançado recebeu, em janeiro de 2022, uma ordem de prisão, depois de a sua ex-namorada ter divulgado imagens e áudios que o fizeram ser acusado de tentativa de violação, comportamento controlador e agressão que causou danos corporais reais.

O Manchester United suspendeu o jogador, que mais tarde seria detido uma segunda vez por violar as regras da liberdade condicional. O julgamento estava previsto para novembro de 2023, mas, em fevereiro, todas as acusações contra o jogador foram retiradas depois de uma testemunha chave se ter retirado do caso. No final do mercado de transferências que acaba de fechar, Greenwood foi cedido ao Getafe, onde retomará a carreira.

Mais recentemente, Antony, internacional brasileira ao serviço da equipa de Ten Hag, foi acusado pela sua ex-namorada de agressão. O extremo, que foi desconvocado pela sua seleção, nega todas as acusações. O Manchester United emitiu um comunicado em que “reconhece as alegações feitas contra Antony” e garante estar “a levar o assunto a sério”.