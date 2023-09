Uma portuguesa na melhor liga da Europa: Tatiana Pinto assina pelo Brighton

Tatiana Pinto é incansável. Em 2022/23, a centrocampista jogou em todos os encontros que o Levante e que Portugal realizaram, num total de 46 presenças divididas entre a equipa espanhola (31) e a seleção nacional (15).

Depois de se ter destacado no conjunto valenciano, Tatiana não renovou contrato, indo para o Mundial 2023 como jogadora livre. E, agora, a natural de Águeda dará continuidade à carreira na melhor liga da Europa.

Tatiana Pinto é reforço do Brighton, que oficializou a contratação da portuguesa. A média vestirá assim a camisola de uma equipa que, na época passada, ficou em 11.º na altamente competitiva Women's Super League, num regresso a Inglaterra. Entre 2014 e 2016, a ex-Sporting ou Clube de Albergaria atuou no Bristol.

Tatiana Pinto chegou a ser fortemente associada a Arsenal e, sobretudo, PSG, mas acaba no clube do sul de Inglaterra. Durante o Mundial, vários jornalistas da imprensa internacional estranhavam que a média ainda não tivesse a sua situação resolvida, conscientes da qualidade da jogadora.

Após ter ido, em 2021, do Sporting para o Levante, Tatiana ganhou grande destaque em Espanha. Na época passada, fez 12 golos e três assistências em 31 encontros no clube, sendo fundamental para o terceiro lugar da equipa, só atrás de Real Madrid e Barcelona.

A nona mulher mais internacional de sempre retoma, assim, a presença nacional na principal liga inglesa. Na última década, além da própria Tatiana Pinto no Bristol, Ana Borges esteve no Chelsea, Diana Silva no Aston Villa e Matilde Fidalgo no Manchester City.

A Women´s Super League, com arranque atrasado devido ao Mundial 2023, começará a 1 de outubro. E terá participação portuguesa, através de uma jogadora que, em julho, disse à Tribuna Expresso que “nada paga” o feito de ter “o nome para sempre associado ao futebol feminino em Portugal”.