Empurrão de elemento do Benfica a jogadora do SC Braga na Supertaça feminina leva à abertura de processo

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu um processo de contraordenação que visa o comportamento de um responsável do Benfica contra uma futebolista do Sporting de Braga.

“A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos e responsabilidades daí decorrentes”, refere a APCVD.

Em causa está o comportamento de um responsável do Benfica, ainda por identificar, que junto ao banco de suplentes da equipa lisboeta se atravessou, aparentemente de propósito, no caminho de uma jogadora do Sporting de Braga, que acabou por cair.

As imagens referentes à meia-final da Supertaça feminina, disputada no sábado e que as ‘águias’ venceram no desempate por grandes penalidades (3-3, 4-2), mostram um elemento, aparentemente do corpo técnico do Benfica, a dar um encontrão a uma jogadora do Sporting de Braga.

Já esta segunda-feira, a capitã do Sporting de Braga, Dolores Silva, questionou: “Para quê isto? Para a minha colega cair e se lesionar? Para quê? Qual a intenção disto? Provocar? Para quê? Ou também vão dizer que não houve intenção? Preocupem-se com o espetáculo dentro de campo, não queiram ser os protagonistas fora dele!”.

De acordo com a APCVD, em causa está um eventual comportamento ilícito de natureza contraordenacional para com uma das jogadoras, especificamente a infração de “incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito”.