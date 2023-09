Uma ausência de peso para a Supertaça e o ataque à Liga dos Campeões: Jéssica Silva lesiona-se e é baixa por seis semanas

Jéssica Silva vai estar seis semanas ausentes da competição devido a uma entorse no tornozelo direito. A lesão da atacante do Benfica foi contraída durante um treino, informou o tricampeão feminino de futebol.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que a futebolista Jéssica Silva fez uma entorse do tornozelo direito, no decorrer do treino. A internacional portuguesa iniciou protocolo de reabilitação, estando previsto um período de paragem não inferior a seis semanas”, lê-se no comunicado.



Jéssica Silva é uma das principais jogadores do Benfica. Na época passada, fez 23 golos e cinco assistências em 35 jogos. Com 16 golos e 105 internacionalizações, foi uma das protagonistas de Portugal no último Mundial, sendo titular nas três partidas que a equipa de Francisco Neto realizou na Nova Zelândia.

O Benfica defronta hoje o Sporting de Braga, nas meias-finais da Supertaça feminina, antes de enfrentar as norte-irlandesas do Cliftonville, na quarta-feira, na meia-final da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.