Poderá Sarina Wiegman treinar uma equipa masculina? Inglaterra e Países Baixos estarão de olho na selecionadora bicampeã europeia

Quando pensamos em sucesso no futebol jogado no feminino nos últimos anos, o nome Sarina Wiegman tem obrigatoriamente de vir à baila. A neerlandesa, de 53 anos, está intimamente ligada a uma série de feitos históricos no futebol de seleções na última década, apoiados, para mais, numa ideia de ataque, ela que nos seus tempos de jogadora era uma centrocampista tecnicamente interessante e com boa visão de jogo, como confessou em entrevista à Tribuna Expresso nos idos de março de 2018.

Meses antes, no verão de 2017, Wiegman tinha sido protagonista de uma espécie de evento sísmico no futebol europeu: pela primeira vez nas então últimas seis edições da prova, o vencedor não se chamava Alemanha. Disputado nos Países Baixos, o Euro 2017, que marcou também a estreia de Portugal nestas andanças, foi conquistado pela equipa da casa, onde Lieke Martens era a jogadora-referência. Já depois da conversa com a Tribuna, Sarina Wiegman levaria depois a sua seleção a uma inédita presença na final do Mundial de 2019 - os Países Baixos acabariam derrotados pela equipa dos Estados Unidos.

Seguiu-se então novo desafio: Wiegman respondeu afirmativamente ao desafio da federação inglesa, sucedendo a um imensamente criticado Phil Neville, uma jogada de marketing que trouxe pouco à equipa em termos de resultados. Com Sarina, tudo mudou. Muito rapidamente. Já apurada para o Europeu de 2021, que apenas se realizou no ano seguinte, por Inglaterra ser o organizador, na qualificação para o Mundial de 2023 a seleção inglesa venceu os 10 jogos sem sofrer qualquer golo e marcando 80 (!). No Euro disputado em casa, Inglaterra confirmou o favoritismo, derrotando a Alemanha na final, jogada num Wembley repleto. Foi o segundo título europeu seguido para Sarina.

Soccrates Images

No Mundial de 2023, mesmo sem algumas das melhores jogadoras, lesionadas, Wiegman voltou à final, com a Inglaterra a cair em Sydney frente a Espanha, no último domingo. Apesar da desilusão pela segunda final de Mundial perdida, o outro lado da moeda diz que a neerlandesa chegou sempre à final nas últimas quatro grandes competições. E que esta foi a primeira derrota num jogo oficial por Inglaterra desde que assumiu o cargo de selecionadora em 2021.

E isso pode significar outros voos. A hipótese da seleção dos Estados Unidos foi imediatamente aventada depois da saída de Vlatko Andonovski, que não resistiu a um Mundial paupérrimo, em futebol e resultados, da seleção feminina mais bem sucedida da história e ainda número 1 do ranking. Sarina negou.

Mas outros rumores existem. E também para a neerlandesa treinar equipas masculinas. Ainda durante o Mundial, o diretor executivo da FA, a federação inglesa, sublinhou que Wiegman “pode fazer o que quiser no futebol”, inclusive substituir Gareth Southgate à frente da seleção masculina. Mark Bullingham fez depois questão de sublinhar que nem Southgate estará perto de deixar a seleção de Inglaterra nem a passagem de Wiegman para a equipa masculina seria “uma promoção”.

Agora é a vez do jornal “Telegraph” avançar com um suposto desejo dos Países Baixos fazerem regressar a treinadora à sua federação, mas não para a seleção feminina. Diz o diário britânico que os responsáveis máximos do futebol neerlandês querem Sarina Wiegman na shortlist para suceder a Ronald Koeman, cujos resultados à frente da seleção masculina do país têm desiludido.

Lynne Cameron - The FA

Não seria a primeira vez que uma equipa profissional masculina teria uma treinadora à frente do seu banco. Carolina Morace, italiana que em 1999 treinou o Viterbese da terceira divisão do país, terá sido a primeira. A portuguesa Helena Costa foi contratada pelo Clermont Foot 63, da segunda liga francesa, em 2014, mas deixou o cargo sem qualquer jogo disputado, alegando que a sua escolha tinha sido apenas um golpe publicitário. A Costa sucedeu, no entanto, outra mulher, Corinne Diacre. Mais recentemente, neste verão, Hannah Dingley foi treinadora interina do Forest Green Rovers, da League Two de Inglaterra. Mas ver Sarina Wiegman à frente das seleções de Inglaterra ou Países Baixos teria um peso muito maior - a neerlandesa chegou a ser adjunta na equipa B masculina do Sparta, em 2016.

Sarina Wiegman tem contrato até ao final do Euro 2025 e durante o Mundial assegurou não ter quaisquer planos para deixar a seleção feminina de Inglaterra. Mas o seu nome já não é uma impossibilidade.