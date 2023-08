Ágata Filipa vai jogar no Fleury, da liga francesa, e é a primeira jogadora portuguesa transferida por dinheiro

O caminho do futebol feminino português continua a somar pequenos marcos históricos a cada dia que passa. Até no mercado. A defesa Ágata Filipa vai jogar no Fleury, do campeonato francês, tornando-se assim na primeira jogadora portuguesa a ser contratada por uma verba em dinheiro.

A lateral-esquerda jogou na última temporada no Servette, da Suíça, e terá agora nova aventura numa das melhores ligas da Europa. O Fleury foi 4.º classificado na última época no campeonato gaulês, conquistado pelo Lyon. O negócio deverá ser confirmado ainda esta segunda-feira.