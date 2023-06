Liga dos Campeões feminina: Cliftonville é o primeiro obstáculo do Benfica rumo à fase de grupos

Já são conhecidas as primeiras etapas do difícil caminho do Benfica rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. As campeões nacionais jogarão contra o Cliftonville, campeão da Irlanda do Norte, na meia-final da primeira ronda de qualificação da principal competição de clubes do continente.

O sorteio realizado em Nyon ditou um embate que será realizado a 6 de setembro, a uma só mão e em local por definir. Caso o Benfica ganhe, medirá forças frente ao BIIK, campeão do Cazaquistão, ou o Riga, campeão da Letónia, a 9 de setembro.

Caso supere esta primeira ronda de qualificação, as lisboetas terão ainda uma segunda, em outubro. O acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina só é dados às vencedoras das quatro ligas de maior coeficiente UEFA: França (Lyon), Espanha (Barcelona), Inglaterra (Chelsea) e Alemanha (Bayern).

O Benfica chegou à fase de grupos da prova nas duas últimas temporadas. Em 2021/22, contra Lyon, Bayern Munique e Hacken, somou quatro pontos, fruto de um triunfo, um empate e quatro derrotas. Em 2022/23, fez seis pontos num grupo com Barcelona, Bayern e Rosengard, obtidos após duas vitórias e quatro derrotas.

A final da Liga dos Campeões feminina 2023/24 será em Bilbao, no San Mamés. Na temporada seguinte, em 2024/25, o encontro decisivo da competição será em Lisboa, em Alvalade.